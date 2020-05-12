Healthcare
May 12, 2020 / 3:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Italian Exhibition Group Q1 Net Profit Down At EUR 11.3 Mln

1 Min Read

May 12 (Reuters) - Italian Exhibition Group SpA:

* Q1 REVENUE EUR 60.4 MILLION VERSUS EUR 67.3 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT EUR 11.3 MILLION VERSUS EUR 12.6 MILLION YEAR AGO

* ESTIMATES IMPACTS OF COVID-19 WILL INVOLVE A DROP OF ROUGHLY EUR 40 MILLION IN TOTAL REVENUES FOR 2020

* TO DATE, NO TRADE FAIRS AND CONFERENCE EVENTS WILL BE HELD IN SECOND QUARTER OF THE YEAR

* COMPANY IS TAKING STEPS TO MAKE USE OF FINANCIAL SUPPORT MEASURES SET FORTH IN THE ITALIAN “LIQUIDITY DECREE” Source text: bit.ly/2Z8A2kj Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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