Healthcare
May 21, 2020 / 3:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Italian Thai Development Syas Covid-19 Delaying Delivery Of Construction Materials

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Italian Thai Development PCL:

* ITALIAN THAI DEVELOPMENT- COVID-19 DELAYING DELIVERY OF SOME CONSTRUCTION MATERIALS & EQUIPMENT

* ITALIAN THAI DEVELOPMENT- FOR OVERSEAS OPERATIONS, OUTBREAK CAUSED MANY CONSTRUCTION OPERATIONS TO BE SUSPENDED

* ITALIAN THAI DEVELOPMENT- IN BANGLADESH, ALL CONSTRUCTION UNITS SUSPENDED

* ITALIAN THAI DEVELOPMENT PCL-CO’S DOMESTIC BUSINESS ARE INDIRECTLY IMPACTED DUE TO ONGOING COVID-19 OUTBREAK

* ITALIAN THAI DEVELOPMENT- EXPECTED ALL NORMAL OPERATIONS WILL RESUME IN JUNE Source text for Eikon: Further company coverage:

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