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BRIEF-Italtile FY HEPS to fall between 2.8-0.7 pct
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August 1, 2017 / 5:37 AM / in 3 months

BRIEF-Italtile FY HEPS to fall between 2.8-0.7 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - Italtile Ltd:

* FY SYSTEM-WIDE TURNOVER OF R6.21 BILLION FOR PERIOD WAS 4.3% HIGHER WHEN COMPARED TO PRIOR COMPARATIVE PERIOD (2016: R5.96 BILLION)

* FY HEPS EXPECTED TO BE BETWEEN 84.5 CENTS AND 86.3 CENTS FOR PERIOD, REFLECTING A DECREASE OF BETWEEN 2.8% AND 0.7% (2016: 86.9 CENTS)

* CASH AND CASH EQUIVALENT RESERVES AT END OF PERIOD INCREASED TO R511 MILLION (2016: R347 MILLION), REPRESENTING AN INCREASE OF 47% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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