Healthcare
April 1, 2020 / 6:53 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Italy's Fincantieri says COVID-19 significantly impacting 2020 operations

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Italy’s Fincantieri says:

* 2019 GROUP EBITDA 320 MILLION EUROS FROM 421 MILLION EUROS PREVIOUS YEAR, EBITDA MARGIN 5.5% VERSUS 7.8%

* 2019 GROUP NET LOSS 148 MILLION EUROS FROM RESTATED PROFIT OF 69 MILLION EUROS PREVIOUS YEAR

* COVID-19 EMERGENCY IS SIGNIFICANTLY AFFECTING THE COURSE OF THE GROUP 2020 BUSINESS OPERATIONS

* BELIEVES ITS EQUITY AND ECONOMIC STRUCTURE WILL SUCCESSFULLY COPE WITH REPERCUSSIONS OF THE EMERGENCY SHOULD CRISIS CEASE WITHIN REASONABLE TIME Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by Milan newsroom)

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