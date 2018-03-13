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March 13, 2018 / 6:02 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Italy's Tod's sees 2018 sales consensus of 979 mln euros "feasible"

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Italy’s Tod’s Chief Financial Officer Emilio Macellari tells analysts in a post-results call:

* FIRST INDICATIONS OF 2018 ALLOW GROUP TO CONFIRM 2018 FULL-YEAR SALE CONSENSUS OF 979 MILLION EUROS

* MOST BENEFITS FROM NEW STRATEGY WILL BE SEEN IN SECOND HALF OF THIS YEAR

* MOST OF SALES GROWTH IN SECOND PART OF YEAR WILL COME FROM RETAIL NOT WHOLESALE

* GROUP EXPECTS FULL-YEAR SALES FOR ROGER VIVIER TO GROW AT “MID-HIGH SINGLE DIGIT” RATE, TOD’S IN “POSITIVE TERRITORY”, FAY SUBSTANTIALLY FLAT, HOGAN SALES GROWTH DEPENDING ON PERFORMANCE ABROAD

* GROUP TO INVEST THIS YEAR 40-50 MILLION EUROS, MORE THAN TWO-THIRDS ON NEW STORES OR RENOVATIONS Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)

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