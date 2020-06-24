BRIEF-Iteos Therapeutics Files For IPO Of Up To $100 Million – SEC Filing

June 24 (Reuters) - Iteos Therapeutics:
* ITEOS THERAPEUTICS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* ITEOS THERAPEUTICS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “ITOS”
* ITEOS THERAPEUTICS INC SAYS J.P. MORGAN, SVB LEERINK, PIPER SANDLER, WEDBUSH PACGROW ARE UNDERWRITERS TO IPO
* ITEOS THERAPEUTICS INC SAYS FUNDS ADVISED BY JANUS HENDERSON INVESTORS BENEFICIALLY OWNED 6.8% OF CO’S COMMON STOCK PRIOR TO IPO
* ITEOS THERAPEUTICS INC - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR PURPOSE OF CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text for Eikon: bit.ly/3exgjzs