BRIEF-Iteris Reports Q4 Preliminary Results, To Sell Its Agriculture And Weather Analytics Segment

May 4 (Reuters) - Iteris Inc:
* ITERIS REPORTS PRELIMINARY RECORD FINANCIAL RESULTS FOR FISCAL 2020 FOURTH QUARTER AND DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL ITS AGRICULTURE AND WEATHER ANALYTICS SEGMENT
* ITERIS WILL RECEIVE $12.0 MILLION IN TOTAL CONSIDERATION IN ALL-CASH TRANSACTION
* IN CONJUNCTION WITH SALE, WILL TAKE A RESTRUCTURING CHARGE IN RANGE OF $1.7 MILLION TO $1.9 MILLION IN Q1 OF FISCAL YEAR 2021
* EXECUTED A DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL ITS AGRICULTURE AND WEATHER ANALYTICS SEGMENT TO DTN, LLC
* PRELIMINARY TOTAL Q4 REVENUE OF OVER $31.5 MILLION AND TOTAL FULL YEAR REVENUE OF OVER $114.8 MILLION
* PRELIMINARY TOTAL Q4 BOOKINGS OF OVER $28.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: