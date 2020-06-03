BRIEF-Iterum Therapeutics Announces $5 Million Registered Direct Offering

June 3 (Reuters) - Iterum Therapeutics PLC:
* ITERUM THERAPEUTICS ANNOUNCES $5 MILLION REGISTERED DIRECT OFFERING PRICED AT-THE-MARKET UNDER NASDAQ RULES
* ITERUM THERAPEUTICS - ENTERED INTO DEFINITIVE AGREEMENTS FOR PURCHASE, SALE OF 2.97 MILLION OF ORDINARY SHARES AT $1.6825PER SHARE
* ITERUM THERAPEUTICS - ALSO AGREED TO ISSUE UNREGISTERED WARRANTS TO PURCHASE UP TO 1.48 MILLION ORDINARY SHARES
* ITERUM THERAPEUTICS - WARRANTS HAVE AN EXERCISE PRICE OF $1.62 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: