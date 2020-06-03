Healthcare
June 3, 2020 / 4:24 PM / a few seconds ago

BRIEF-Iterum Therapeutics Announces $5 Million Registered Direct Offering

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Iterum Therapeutics PLC:

* ITERUM THERAPEUTICS ANNOUNCES $5 MILLION REGISTERED DIRECT OFFERING PRICED AT-THE-MARKET UNDER NASDAQ RULES

* ITERUM THERAPEUTICS - ENTERED INTO DEFINITIVE AGREEMENTS FOR PURCHASE, SALE OF 2.97 MILLION OF ORDINARY SHARES AT $1.6825PER SHARE

* ITERUM THERAPEUTICS - ALSO AGREED TO ISSUE UNREGISTERED WARRANTS TO PURCHASE UP TO 1.48 MILLION ORDINARY SHARES

* ITERUM THERAPEUTICS - WARRANTS HAVE AN EXERCISE PRICE OF $1.62 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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