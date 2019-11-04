BRIEF-IWG To Divest Interests In Switzerland For CHF 120 Mln

Nov 4 (Reuters) - IWG Plc:
* CO, SAFRA GROUP, P. PERESS GROUP ENTERED INTO A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH RESPECT TO IWG’S WORKSPACE BUSINESS IN SWITZERLAND
* WILL DIVEST OF ITS INTERESTS IN THIS MARKET TO AN ENTITY THAT IS JOINTLY OWNED BY J. SAFRA GROUP AND P. PERESS GROUP
* TO GET CONSIDERATION OF CHF120 MILLION IN CASH AT COMPLETION OF SALE, SUBJECT TO COMPLETION ACCOUNTS ADJUSTMENTS FOR CASH, DEBT, WORKING CAPITAL
* IWG AND PURCHASER HAVE ALSO ENTERED INTO A LONG-TERM MASTER FRANCHISE AGREEMENT
* PURCHASER WILL CONTINUE TO OPERATE EXISTING CENTRES UNDER IWG’S BRANDS AND OPERATING PLATFORM Source text for Eikon: Further company coverage: