BRIEF-IZEA Reports Q4 Loss Per Share $0.07

March 30 (Reuters) - IZEA Worldwide Inc:
* BELIEVES THERE WILL BE NEAR TERM IMPLICATIONS FOR IZEA’S TOP LINE REVENUE FROM COVID-19
* IZEA WORLDWIDE - ASSUME SLOWDOWN IN BOTH BOOKINGS AND REVENUE RECOGNITION FOR FORESEEABLE FUTURE AND CO TAKING MEASURES TO LESSEN IMPACT ON IZEA
* SEEN MATERIAL DECREASE IN HOSTING COSTS THROUGH IZEAX PLATFORM REFACTORING AND TAPINFLUENCE PLATFORM SHUTDOWN
* IZEA WORLDWIDE- COVID-19 WILL NECESSITATE ACCELERATING MORE RIGID COST CONTROL INITIATIVES
* TAKEN MEASURES INCLUDING HIRING FREEZE AND EMPLOYEE REDUCTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: