BRIEF-J. Alexander - Major Shareholders Support Acquisition Of 99 Restaurants

Jan 23 (Reuters) - J Alexanders Holdings Inc:
* J. ALEXANDER’S MAJOR SHAREHOLDERS SUPPORT ACQUISITION OF 99 RESTAURANTS
* J ALEXANDERS HOLDINGS INC - COMPANY RECOMMENDS SHAREHOLDERS VOTE “FOR” TRANSACTION ON WHITE PROXY CARD
* J ALEXANDERS HOLDINGS - SPOKESMAN AT EMINENCE CAPITAL INDICATED TO CO THAT IT SUPPORTS DEAL OF 99 RESTAURANTS & INTENDS TO VOTE IN FAVOR OF PROPOSED DEAL
* J ALEXANDERS HOLDINGS INC - THE SPOKESMAN AT EMINENCE CAPITAL, OWNS APPROXIMATELY 8.8 PERCENT OF J. ALEXANDER‘S OUTSTANDING SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: