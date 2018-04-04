FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 4, 2018 / 8:21 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-J. M. Smucker To Acquire Ainsworth Pet Nutrition Llc

Reuters Staff

2 Min Read

April 4 (Reuters) - J M Smucker Co:

* THE J. M. SMUCKER COMPANY TO ACQUIRE AINSWORTH PET NUTRITION, LLC, MAKER OF RACHAEL RAY™ NUTRISH® PET FOOD; COMPANY TO EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR U.S. BAKING BUSINESS

* TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY $1.7 BILLION, AFTER AN ESTIMATED TAX BENEFIT OF $200 MILLION

* ANNUAL COST SYNERGIES OF $55 MILLION EXPECTED WITHIN FIRST THREE YEARS AFTER ACQUISITION

* WILL EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ITS U.S. BAKING BUSINESS, INCLUDING A POTENTIAL SALE

* COMPANY ANTICIPATES ACQUIRED BUSINESS TO CONTRIBUTE NET SALES OF ABOUT $800 MILLION IN FIRST FULL YEAR AFTER CLOSING TRANSACTION

* STRATEGIC REVIEW OF U.S. BAKING BUSINESS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF Q1 OF CO’S FISCAL 2019

* POST EFFECT OF FIRST YEAR OF SYNERGIES, EXPECTS ACQUIRED BUSINESS TO CONTRIBUTE ABOUT $0.25 OF ACCRETION TO CO’S ADJUSTED EARNINGS PER SHARE

* DEAL IS AN ALL-CASH TRANSACTION, WHICH CO WILL FUND WITH DEBT

* COMPANY EXPECTS TO INCUR APPROXIMATELY $50 MLN IN ONE-TIME COSTS RELATED TO ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.