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February 7, 2018 / 11:02 AM / in 14 hours

BRIEF-‍J Murphy & Sons Says Acquired Carillion's Uk Power Framework Business

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - ‍J MURPHY & SONS:

* ANNOUNCED HAS ACQUIRED CARILLION‘S UK POWER FRAMEWORK BUSINESS FOR AN UNDISCLOSED SUM​

* ‍MURPHY ALSO BECOMES NEW JOINT VENTURE PARTNER OF ELTEL FORMING MEJV ON OVERHEAD LINE AND T PYLON FRAMEWORK​

* ‍AGREEMENT MEANS CO TAKES OVER CARILLION‘S POSITION ON NATIONAL GRID‘S ELECTRICITY OVERHEAD LINES, SUBSTATION AND UNDERGROUND CABLE FRAMEWORK CONTRACTS​

* ‍CARILLION EMPLOYEES WILL JOIN MURPHY, BROADENING ENERGY INFRASTRUCTURE SERVICES OFFERED TO THEIR POWER CUSTOMERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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