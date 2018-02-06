BRIEF-J2 Global Q4 GAAP Earnings Per Share $1.02

Feb 6 (Reuters) - J2 Global Inc:
* J2 GLOBAL REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 RESULTS AND PROVIDES 2018 OUTLOOK
* SEES FY 2018 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $5.95 TO $6.25
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.79, REVENUE VIEW $319.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.06, REVENUE VIEW $1.19 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* J2 GLOBAL - APPROVED QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.405 PER SHARE, A 2.5% INCREASE VERSUS LAST QUARTER‘S DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage: