BRIEF-Jabil Inc Says Withdrawing FY20 Full Year Guidance

March 13 (Reuters) - Jabil Inc:
* Q2 NON-GAAP CORE EARNINGS PER SHARE $0.50
* Q2 REVENUE $6.1 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $6.16 BILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.64 — REFINITIV IBES DATA
* FACTORIES WERE ADVERSELY IMPACTED BY WORKFORCE AND SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS ASSOCIATED WITH COVID-19
* “DESPITE NEAR-TERM FINANCIAL SETBACK, OUR LONG-TERM STRATEGY REMAINS UNCHANGED”
* Q2 EXPENSES DIRECTLY ASSOCIATED WITH BUSINESS INTERRUPTION CAUSED BY COVID-19 WERE ABOUT $53 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: