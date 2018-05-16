BRIEF-Jack In The Box Q2 Non-GAAP Operating EPS $0.80

May 16 (Reuters) - Jack in the Box Inc:
* Q2 NON-GAAP OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.80
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.86 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ANNOUNCES ADDITIONAL $200 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION
* SEES FISCAL YEAR 2018 SAME-STORE SALES INCREASE OF APPROXIMATELY FLAT TO UP 1.0 PERCENT AT JACK IN BOX SYSTEM RESTAURANTS
* SEES Q3 FISCAL SAME-STORE SALES OF APPROXIMATELY FLAT TO UP 1.0 PERCENT AT JACK IN BOX SYSTEM RESTAURANTS
* Q2 REVENUE VIEW $212.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: