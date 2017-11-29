FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Jack In The Box Reports Q4 EPS $1.02 From Continuing Operations
Sections
Featured
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Autos
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Supreme Court
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Scientists take major step toward creating artificial life
Science
Scientists take major step toward creating artificial life
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 29, 2017 / 9:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jack In The Box Reports Q4 EPS $1.02 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Jack In The Box Inc:

* . REPORTS FOURTH QUARTER FY 2017 EARNINGS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.02 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.73 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.89 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - RESTRUCTURING CHARGES OF $2.8 MILLION, OR APPROXIMATELY $0.06 PER DILUTED SHARE, WERE RECORDED DURING Q4 OF FISCAL 2017

* - TOTAL RESTRUCTURING CHARGES IN Q4 2017 INCLUDED $3.6 MILLION RELATED TO EVALUATION OF POTENTIAL ALTERNATIVES WITH RESPECT TO QDOBA

* - CURRENTLY HAVE SIGNED NON-BINDING LETTERS OF INTENT WITH FRANCHISEES TO SELL 32 ADDITIONAL RESTAURANTS

* - JACK IN BOX SYSTEM SAME-STORE SALES DECREASED 1.0 PERCENT FOR QUARTER

* - HURRICANE HARVEY NEGATIVELY IMPACTED CO, FRANCHISE & SYSTEM SAME-STORE SALES BY 40, 20 AND 30 BASIS POINTS, RESPECTIVELY, IN Q4

* - QDOBA SAME-STORE SALES DECREASED 2.1 PERCENT SYSTEM-WIDE AND DECREASED 4.0 PERCENT FOR COMPANY RESTAURANTS IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.