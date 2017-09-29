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BRIEF-JACOBS ENGINEERING SAYS ON SEPT 28, ENTERED INTO SECOND AMENDMENT TO FEB 7, 2014 CREDIT AGREEMENT
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September 29, 2017 / 10:15 AM / 21 days ago

BRIEF-JACOBS ENGINEERING SAYS ON SEPT 28, ENTERED INTO SECOND AMENDMENT TO FEB 7, 2014 CREDIT AGREEMENT

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - Jacobs Engineering Group Inc:

* JACOBS ENGINEERING GROUP - ON SEPT 28, JACOBS CO ENTERED INTO SECOND AMENDMENT TO AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT DATED AS OF FEBRUARY 7, 2014

* JACOBS ENGINEERING GROUP - AMENDMENT PROVIDES FOR, AMONG OTHER THINGS, AMENDMENT TO FINANCIAL DEFINITIONS USED IN AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT‍

* JACOBS ENGINEERING GROUP - ON SEPTEMBER 28, 2017, COMPANY ENTERED INTO A $1.5 BILLION UNSECURED DELAYED-DRAW TERM LOAN FACILITY - SEC FILING

* JACOBS ENGINEERING GROUP - NEW CREDIT FACILITY HAS 3 YEAR MATURITY FROM DATE OF INITIAL FUNDING Source text: (bit.ly/2xDduKQ) Further company coverage:

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