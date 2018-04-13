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April 13, 2018 / 12:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jaguar Land Rover says making adjustments to agency staff levels due to car sector headwinds

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Tata Motors Ltd:

* JAGUAR LAND ROVER SAYS IN LIGHT OF THE CONTINUING HEADWINDS IMPACTING THE CAR INDUSTRY, WE ARE MAKING SOME ADJUSTMENTS TO OUR PRODUCTION SCHEDULES AND THE LEVEL OF AGENCY STAFF

* JAGUAR LAND ROVER SAYS ON MONDAY WE WILL BE CASCADING OUR 18/19 PRODUCTION PLANS FOR THE NEXT FISCAL YEAR TO OUR WORKFORCE

* JAGUAR LAND ROVER SAYS IT REGULARLY REVIEWS ITS PRODUCTION SCHEDULES TO ENSURE MARKET DEMAND IS BALANCED GLOBALLY Source text for Eikon: Further company coverage: (London newsroom)

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