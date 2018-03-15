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March 15, 2018 / 9:17 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Jamba, Inc. Reports Qtrly Loss Per Share $0.20

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Jamba Inc:

* JAMBA, INC. REPORTS RESULTS FOR THE FIRST, SECOND, AND THIRD QUARTERS OF FISCAL 2017, AND UPDATES 2017 AND 2018 GUIDANCE

* SEES 2017 TOTAL REVENUE ABOUT $71 MILLION

* SEES ‍FISCAL 2018 TOTAL REVENUE $68 MILLION TO $70 MILLION​

* FOR, FISCAL 2017, SEES ANNUAL SYSTEM-WIDE COMPARABLE SALES DOWN 0.4 PERCENT

* SEES ‍ FISCAL 2018 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA $15 MILLION TO $16 MILLION​

* FOR, FISCAL 2018, SEES POSITIVE ANNUAL SYSTEM-WIDE COMPARABLE SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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