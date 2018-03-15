BRIEF-Jamba, Inc. Reports Qtrly Loss Per Share $0.20

March 15 (Reuters) - Jamba Inc:
* JAMBA, INC. REPORTS RESULTS FOR THE FIRST, SECOND, AND THIRD QUARTERS OF FISCAL 2017, AND UPDATES 2017 AND 2018 GUIDANCE
* SEES FISCAL 2018 TOTAL REVENUE $68 MILLION TO $70 MILLION
* FOR, FISCAL 2017, SEES ANNUAL SYSTEM-WIDE COMPARABLE SALES DOWN 0.4 PERCENT
* SEES FISCAL 2018 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA $15 MILLION TO $16 MILLION
* FOR, FISCAL 2018, SEES POSITIVE ANNUAL SYSTEM-WIDE COMPARABLE SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)