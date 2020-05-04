BRIEF-James Hardie Industries Sees FY20 Adjusted NOPAT At US$350 Mln- US$355 Mln

May 5 (Reuters) - James Hardie Industries PLC:
* SEES FY20 ADJUSTED NOPAT FROM US$350 MILLION - US$370 MILLION TO US$350 MILLION - US$355 MILLION
* AS OF 30 APRIL 2020, CO’S LIQUIDITY POSITION WAS US$578 MILLION
* ANNOUNCES IMMEDIATE SUSPENSION OF DIVIDENDS UNTIL FURTHER NOTICE
* ADJUSTED FY21 CAPITAL EXPENDITURES TO BE IN A RANGE OF US$80 - US$95 MILLION
* EXPECTS TOTAL AMOUNT OF NON-CASH IMPAIRMENT EXPENSES TO BE ABOUT US$90 MILLION IN Q4 FY20
* EXPECTS TOTAL AMOUNT OF NON-CASH IMPAIRMENT EXPENSES TO BE APPROXIMATELY US$90 MILLION IN Q4 FY20
* IMPLEMENTED A HIRING FREEZE AND A SIGNIFICANT REDUCTION OF NON-ESSENTIAL AND CONTROLLABLE EXPENSES
* EXPECTS TO REDUCE GLOBAL WORKFORCE BY ABOUT 375 EMPLOYEES.
* DELAYED COMMISSIONING OF PRATTVILLE, ALABAMA, USA MANUFACTURING PLANT UNTIL FY22
* WILL CLOSE SUMMERVILLE, SOUTH CAROLINA, USA MANUFACTURING PLANT
* INTENDS TO CEASE ALL MANUFACTURING OF PRODUCTS IN NZ AND SHIFT MANUFACTURING FROM PENROSE, NZ TO TWO PLANTS IN AUSTRALIA Source text reut.rs/2KZBo8z Further company coverage: