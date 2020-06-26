Healthcare
June 26, 2020 / 1:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Janssen Announces Discontinuation Of Phase 3 Lotus Study Evaluating Ustekinumab In Systemic Lupus Erythematosus

1 Min Read

June 26 (Reuters) - Johnson & Johnson:

* JANSSEN ANNOUNCES DISCONTINUATION OF PHASE 3 LOTUS STUDY EVALUATING USTEKINUMAB IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

* JANSSEN PHARMACEUTICAL - TO DISCONTINUE PHASE 3 LOTUS STUDY OF STELARA IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS DUE TO LACK OF EFFICACY IN SLE

* JANSSEN PHARMACEUTICAL - DECISION TO DISCONTINUE LOTUS STUDY DOES NOT IMPACT ANY OTHER ONGOING STUDIES WITH USTEKINUMAB OR CURRENT INDICATIONS

* JANSSEN PHARMACEUTICAL - INTERIM SAFETY FINDINGS WERE CONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFILE OF STELARA, AND NO NEW SAFETY SIGNALS WERE IDENTIFIED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below