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April 16, 2018 / 9:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Janssen Collaborates With Bristol-Myers Squibb To Develop & Commercialize Factor XIa Inhibitors

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Janssen Pharmaceutical Companies:

* JANSSEN ANNOUNCES WORLDWIDE DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION COLLABORATION WITH BRISTOL-MYERS TO ADVANCE THERAPY FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

* THE JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES - ENTERED WORLDWIDE COLLABORATION WITH BRISTOL-MYERS TO DEVELOP, COMMERCIALIZE FACTOR XIA INHIBITORS

* JANSSEN - UNDER AGREEMENT, CO, BRISTOL-MYERS SQUIBB TO ADVANCE BMS-986177 INTO PHASE 2 CLINICAL TRIALS

* JANSSEN - COS TO SHARE DEVELOPMENT COSTS, COMMERCIAL PROFITS AND LOSSES; ADDITIONAL TERMS OF AGREEMENT NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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