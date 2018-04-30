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April 30, 2018 / 9:45 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Jason Mudrick Belives Globalstar's Plans To Merge A Unit With Thermo Acquisitions To Be "Ill-Advised"

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Globalstar Inc:

* JASON MUDRICK SAYS BELIEVE GLOBALSTAR’S PLANS TO MERGE A UNIT WITH THERMO ACQUISITIONS TO BE “ILL-ADVISED” - SEC FILING

* JASON MUDRICK SAYS EVALUATING OPTIONS WITH REGARD TO GLOBALSTAR’S PROPOSED DEAL, INCLUDING COMMENCEMENT OF LITIGATION AGAINST GLOBALSTAR, ITS BOARD

* JASON MUDRICK SAYS INTEND TO ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH OTHER SHAREHOLDERS REGARDING POTENTIAL LITIGATION CONCERNING GLOBALSTAR’S PROPOSED TRANSACTION

* JASON MUDRICK REPORTS 5.6 PERCENT STAKE IN GLOBALSTAR INC AS OF APRIL 30, 2018 Source : bit.ly/2HG45s5 Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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