Healthcare
April 16, 2020 / 11:20 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Jazz Pharma Says Porton Biopharma Entered Into New Agreement With New Partner To Commercialize & Distribute Erwinaze

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Jazz Pharmaceuticals PLC:

* JAZZ PHARMACEUTICALS - PORTON BIOPHARMA LIMITED ENTERED INTO NEW AGREEMENT WITH NEW PARTNER TO COMMERCIALIZE & DISTRIBUTE ERWINAZE

* JAZZ PHARMACEUTICALS - PORTON BIOPHARMA’S NEW AGREEMENT FOR ERWINAZE AFTER CURRENT AGREEMENT WITH UNIT OF CO TERMINATES

* JAZZ PHARMACEUTICALS - CO HAS RIGHT TO SELL CERTAIN ERWINAZE INVENTORY FOR A POST-TERMINATION SALES PERIOD OF 12 MONTHS Source text: [bit.ly/3eqMTn6] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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