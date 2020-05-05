BRIEF-Jazz Pharmaceuticals Announces First Quarter 2020 Financial Results

May 5 (Reuters) - Jazz Pharmaceuticals PLC:
* JAZZ PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45
* Q1 REVENUE $535 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $544.5 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.67 — REFINITIV IBES DATA
* 2020 FULL-YEAR REVENUE GUIDANCE REDUCED DUE TO ANTICIPATED IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC
* SEES 2020 REVENUES $2,120 MILLION - $2,260 MILLION
* FY2020 REVENUE VIEW $2.30 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: