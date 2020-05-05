Healthcare
May 5, 2020 / 9:58 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jazz Pharmaceuticals Announces First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Jazz Pharmaceuticals PLC:

* JAZZ PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $2.82

* Q1 REVENUE $535 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $544.5 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.67 — REFINITIV IBES DATA

* CASH AND INVESTMENTS OF $1 BILLION AT QUARTER END

* 2020 FULL-YEAR REVENUE GUIDANCE REDUCED DUE TO ANTICIPATED IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC

* SEES 2020 REVENUES $2,120 MILLION - $2,260 MILLION

* FY2020 REVENUE VIEW $2.30 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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