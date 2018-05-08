BRIEF-Jazz Pharmaceuticals Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $2.98

May 8 (Reuters) - Jazz Pharmaceuticals PLC:
* JAZZ PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE $445 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $434.2 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.78 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FULL YEAR 2018 GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE $6.60-$7.70
* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED SHARE $12.75-$13.25
* SEES FULL YEAR 2018 TOTAL NET PRODUCT SALES $1,865 MILLION -$1,910 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: