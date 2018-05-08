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May 8, 2018 / 8:35 PM / in an hour

BRIEF-Jazz Pharmaceuticals Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $2.98

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Jazz Pharmaceuticals PLC:

* JAZZ PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.75

* Q1 REVENUE $445 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $434.2 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.78 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* UPDATED FINANCIAL GUIDANCE FOR 2018.

* SEES FULL YEAR 2018 GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE $6.60-$7.70

* SEES FULL YEAR 2018 NON-GAAP ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED SHARE $12.75-$13.25

* SEES FULL YEAR 2018 TOTAL NET PRODUCT SALES $1,865 MILLION -$1,910 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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