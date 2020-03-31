Healthcare
March 31, 2020 / 8:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jazz Pharmaceuticals Sees A Limited Financial Impact From COVID-19

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Jazz Pharmaceuticals PLC:

* JAZZ PHARMACEUTICALS PROVIDES COVID-19 BUSINESS UPDATE

* JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - SEES A LIMITED FINANCIAL IMPACT FROM COVID-19

* JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - EXPECTS ADEQUATE SUPPLY OF LURBINECTEDIN AND JZP-258 TO SUPPORT U.S. LAUNCHES FOLLOWING POTENTIAL U.S. FDA APPROVALS

* JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - MANUFACTURING FACILITY IN ATHLONE, IRELAND WHICH PRODUCES XYREM ORAL SOLUTION AND JZP-258, CONTINUES TO BE OPERATIONAL

* JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - WORKING CLOSELY WITH THIRD-PARTY MANUFACTURERS, DISTRIBUTORS AND OTHER PARTNERS TO MANAGE SUPPLY CHAIN ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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