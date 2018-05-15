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May 15, 2018 / 9:09 AM / in an hour

BRIEF-JBF Industries Enters Arrangement With KKR To Restructure JBF Global Pte (Singapore)

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - JBF Industries Ltd:

* JBF GROUP ENTERED INTO ARRANGEMENT WITH KKR FOR RESTRUCTURING OF EQUITY HOLDING, MANAGEMENT STRUCTURE OF JBF GLOBAL PTE (SINGAPORE)

* KKR WILL ARRANGE FOR LAST MILE FUNDING TO COMPLETE PTA PLANT, EXPECTED TO BE COMPLETED IN 4- 5 MONTHS

* PTA BUSINESS EXPECTED TO PRODUCE SIZEABLE EBITDA IN FIRST FULL YEAR OF OPERATIONS

* CO ENTERED INTO DISCUSSIONS WITH CONSORTIUM OF LENDERS FOR RESTRUCTURING OF DEBT OF AROUND 26 BILLION RUPEES Source text: bit.ly/2GhupmH Further company coverage:

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