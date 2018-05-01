BRIEF-Jbg Smith To Sell Bowen Building To JPMorgan Chase

May 1 (Reuters) - JBG SMITH Properties:
* PRESS RELEASE - JBG SMITH ANNOUNCES THE SALE OF THE BOWEN BUILDING TO JPMORGAN CHASE
* JBG SMITH PROPERTIES - DEAL FOR $140 MILLION
* JBG SMITH PROPERTIES - BUILDING WILL SERVE AS JPMORGAN CHASE’S FIRST REGIONAL HEADQUARTERS
* JBG SMITH PROPERTIES - RENOVATIONS WILL BEGIN IN 2019 AND JPMORGAN CHASE INTENDS TO MOVE INTO NEW FACILITY IN 2021
* JBG SMITH PROPERTIES - FIRM WILL ALSO CONTINUE TO OPERATE OFFICES IN TYSONS CORNER, NORFOLK AND RICHMOND, VIRGINIA AND BALTIMORE, MARYLAND Source text for Eikon: Further company coverage: