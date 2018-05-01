BRIEF-JBT Corp Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.34 From Continuing Operations Excluding Items

May 1 (Reuters) - John Bean Technologies Corp:
* JBT CORPORATION REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.34 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $1.82 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FORECASTS DILUTED EPS FROM CONTINUING OPERATIONS OF $2.80 - $3.00 OR $3.95 - $4.15 ON AN ADJUSTED BASIS FOR 2018
* JOHN BEAN TECHNOLOGIES- Q2 EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS ESTIMATED AT $0.80 - $0.87/SHARE, OR $1.00 - $1.07/SHARE, ADJUSTED FOR RESTRUCTURING CHARGES Source text for Eikon: Further company coverage: