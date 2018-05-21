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May 21, 2018 / 2:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-JCP Investment Partners Reports 7.2 Pct Stake In Wheeler REIT

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - JCP Investment Partners LP:

* SAYS LEGAL COUNSEL ON MAY 18 NOTIFIED WHEELER IT BELIEVES WHEELER FAILED TO MAINTAIN ASSET COVERAGE REQUIRED BY ASSET COVERAGE PROVISION

* SAYS BELIEVE WHEELER REIT REQUIRED TO CURE FAILURE TO MAINTAIN REQUIRED ASSET COVERAGE BY CLOSE OF BUSINESS ON JUNE 8

* SAYS BELIEVE CERTIFICATE OF CORRECTION TO ASSET COVERAGE PROVISION FILED BY WHEELER WITH MARYLAND STATE DEPARTMENT. OF ASSESSMENTS & TAXATION IS INVALID

* SAYS SHOULD WHEELER NOT CURE FAILURE TO MAINTAIN REQUIRED ASSET COVERAGE UNDER ASSET COVERAGE PROVISION, JCP MAY PURSUE LITIGATION

* JCP INVESTMENT PARTNERS LP REPORTS 7.2 PERCENT STAKE IN WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC AS OF MAY 11 - SEC FILING Source text: (bit.ly/2rXOev1) Further company coverage:

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