BRIEF-JD.Com Inc Qtrly Net Income Per ADS From Continuing Operations $0.17

May 8 (Reuters) - JD.com Inc:
* Q1 REVENUE RMB 100.1 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 98.95 BILLION
* QTRLY NET INCOME PER ADS FROM CONTINUING OPERATIONS $0.17
* CORE E-COMMERCE BUSINESS PERFORMED VERY WELL IN Q1
* ANNUAL ACTIVE CUSTOMER ACCOUNTS INCREASED BY 27.6% TO 301.8 MILLION IN TWELVE MONTHS ENDED MARCH 31, 2018
* QTRLY NON-GAAP NET INCOME PER ADS FROM CONTINUING OPERATIONS $0.11
* JD.COM - ANNUAL ACTIVE CUSTOMER ACCOUNTS UP BY 27.6% TO 301.8 MILLION IN 12 MONTHS ENDED MARCH 31, 2018 FROM 236.5 MILLION IN 12 MONTHS ENDED MARCH 31, 2017. Source text for Eikon: Further company coverage: