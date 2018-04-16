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April 16, 2018 / 10:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Jd.Com Says Files To Clarify Potential Confusion Caused By Certain Statements Made By Co's CEO Richard Qiangdong Liu

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - JD.com Inc:

* JD.COM SAYS FILES TO CLARIFY POTENTIAL CONFUSION CAUSED BY CERTAIN STATEMENTS MADE BY CO’S CHIEF EXECUTIVE OFFICER, RICHARD QIANGDONG LIU -SEC FILING

* JD.COM- VARIOUS MARGINS CALCULATED FROM THE FINANCIAL INFORMATION REPORTED IN THE FINANCIAL STATEMENTS “ARE ACCURATE”

* JD.COM - CO’S FINANCIAL STATEMENTS HAVE BEEN PREPARED IN CONFORMITY WITH U.S. GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES THROUGHOUT PERIODS SINCE 2011

* JD.COM - CEO'S STATEMENTS WERE MEANT TO SAY UNDERLYING GROSS PROFIT FOR PRODUCT SALES WAS LOWER THAN OVERALL “GROSS PROFIT” Source text (bit.ly/2H5LGVa) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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