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Market News
March 20, 2018 / 10:55 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Jefferies Group Q1 Revenue $821 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Jefferies Group LLC:

* ‍JEFFERIES GROUP LLC - Q1 REVENUE $821 MILLION

* JEFFERIES REPORTS FISCAL FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* ‍JEFFERIES GROUP LLC - PROVISIONAL TAX CUTS AND JOBS ACT-RELATED CHARGE OF $164 MILLION, $108 MILLION OF WHICH IS NON-CASH IN Q1 2018​

* JEFFERIES GROUP - NET LOSS OF $61 MILLION, ADJUSTED NET EARNINGS OF $103 MILLION IN QUARTER

* ‍JEFFERIES - VOLUMES DURING H1 OF FEB WERE MORE MUTED IN A PERIOD OF INCREASED VOLATILITY FOLLOWING A SELL-OFF IN GLOBAL EQUITY MARKETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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