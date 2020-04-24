Healthcare
April 24, 2020 / 6:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Jennie-O Turkey Store Announces Precautionary Facilities Closures

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Hormel Foods Corp:

* JENNIE-O TURKEY STORE ANNOUNCES PRECAUTIONARY FACILITIES CLOSURES

* JENNIE-O TURKEY STORE - WILL TEMPORARILY PAUSE OPERATIONS AT ITS WILLMAR AVENUE AND ITS BENSON AVENUE FACILITIES

* JENNIE-O TURKEY STORE - EMPLOYEES WILL CONTINUE TO RECEIVE 100 PERCENT OF THEIR BASE PAY AND BENEFITS DURING PAUSE IN PRODUCTION

* JENNIE-O TURKEY STORE - AS OF THURSDAY, 14 EMPLOYEES OUT OF MORE THAN 1,200 HAD TESTED POSITIVE FOR COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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