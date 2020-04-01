Healthcare
April 1, 2020 / 11:52 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Jenoptik Decides On Measures Due To Coronavirus Crisis

1 Min Read

April 1 (Reuters) - JENOPTIK AG:

* MANAGEMENT BOARD DECIDES ON MEASURES TO MANEUVER THROUGH THE CORONA CRISIS AS WELL AS POSSIBLE

* PREPARATIONS TO INTRODUCE SUCH MEASURES AS SHORT-TIME WORK

* BASED ON COURSE OF BUSINESS OVER NEXT FEW WEEKS, IT CAN BE DECIDED WHETHER AND HOW MUCH DIVIDEND FOR 2019 CAN BE PAID

* NO PAY RAISES IN 2020

* STEFAN TRAEGER HIMSELF WILL ALSO SUSPEND HIS CONTRACTUALLY GUARANTEED INCREASE IN FIXED SALARY FOR 2020

* PRODUCTION PLANTS WORLDWIDE ARE CURRENTLY RUNNING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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