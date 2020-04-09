Healthcare
April 9, 2020 / 4:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Jensen Group Withdraws 2019 Dividend

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Jensen Group NV:

* UPDATE COVID-19 - DIVIDEND PAYMENT

* WE DO NOT EXPECT OUR ORDER INTAKE TO RECOVER TO PREVIOUS LEVELS BEFORE 2021

* EXPERIENCING SIGNIFICANT SLOWDOWN IN ORDER INTAKE AND SEVERAL POSTPONEMENTS OF ALREADY PLACED ORDERS DUE TO COVID-19 CRISIS

* THE BOARD OF DIRECTORS DECIDED NOT TO PAY OUT A DIVIDEND FOR THE YEAR 2019 AS A MEASURE OF PRUDENCE

* WE EXPECT THAT MANY HOSPITALITY PROJECTS ARE GOING TO BE POSTPONED FOR SEVERAL MONTHS

* CONFIRMS THAT SHAREHOLDERS’ MEETING OF JENSENGROUP NV WILL BE HELD ON TUESDAY, MAY 19, 2020 Source text for Eikon:(nNDL1ygqt2) Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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