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April 27, 2018 / 7:47 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Jensyn Acquisition Says Received Letter From BAE Energy Management

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Jensyn Acquisition Corp:

* JENSYN ACQUISITION SAYS RECEIVED LETTER FROM BAE ENERGY MANAGEMENT, PURPORTING TO TERMINATE MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE DEAL DATED AS OF NOV 3, 2017

* JENSYN ACQUISITION CORP - ADVISED BAE ENERGY MANAGEMENT IT IS RESERVING ALL RIGHTS WITH RESPECT TO PURPORTED TERMINATION - SEC FILING

* JENSYN ACQUISITION - MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT DATED AS OF NOVEMBER 3, 2017 WAS AMONG CO, BAE AND MEMBERS OF BAE Source text: (bit.ly/2JArGXF) Further company coverage:

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