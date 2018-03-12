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March 12, 2018 / 1:20 PM / in 20 hours

BRIEF-Jericho Capital Sends Letter To Independent Directors Of VMware

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - VMware Inc:

* JERICHO CAPITAL SENDS LETTER TO INDEPENDENT DIRECTORS OF VMWARE

* JERICHO CAPITAL SAYS BENEFICIALLY OWNS ABOUT 1.8 PERCENT OF OUTSTANDING CLASS A COMMON STOCK OF VMWARE

* ‍JERICHO CAPITAL SAYS BELIEVES VMWARE​’S POTENTIAL REVERSE MERGER WITH DELL WILL“LEAD TO SIGNIFICANT SHAREHOLDER VALUE DESTRUCTION”

* JERICHO CAPITAL SAYS ASK THAT INDEPENDENT MEMBERS OF BOARD OF VMW REJECT ANY PROPOSAL FOR REVERSE MERGER WITH DELL Source text for Eikon: Further company coverage:

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