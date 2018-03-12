BRIEF-Jetblue Airways Reports February Traffic

March 12 (Reuters) - Jetblue Airways Corp:
* JETBLUE AIRWAYS CORP - LOAD FACTOR FOR FEBRUARY 2018 WAS 82.6 PERCENT, UNCHANGED FROM FEBRUARY 2017
* JETBLUE AIRWAYS CORP - REVENUE PASSENGER MILES IN FEBRUARY 2018 WERE 3.7 BILLION, UP 6.8%
* JETBLUE AIRWAYS CORP - AVAILABLE SEAT MILES FOR FEB 2018 4.47 BILLION, UP 6.8 PERCENT
* JETBLUE AIRWAYS CORP - EXPECTS Q1 REVENUE PER AVAILABLE SEAT MILE (RASM) GROWTH TO RANGE BETWEEN 3.5 AND 5.5 PERCENT COMPARED TO Q1 OF 2017
* JETBLUE AIRWAYS CORP - PRELIMINARY TRAFFIC IN FEBRUARY INCREASED 6.8 PERCENT FROM FEBRUARY 2017, ON A CAPACITY INCREASE OF 6.8 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)