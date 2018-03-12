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March 12, 2018 / 8:41 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Jetblue Airways Reports February Traffic

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Jetblue Airways Corp:

* JETBLUE AIRWAYS REPORTS FEBRUARY TRAFFIC

* JETBLUE AIRWAYS CORP - ‍LOAD FACTOR FOR FEBRUARY 2018 WAS 82.6 PERCENT, UNCHANGED FROM FEBRUARY 2017​

* JETBLUE AIRWAYS CORP - ‍REVENUE PASSENGER MILES IN FEBRUARY 2018 WERE 3.7 BILLION, UP 6.8%​

* JETBLUE AIRWAYS CORP - AVAILABLE SEAT MILES FOR FEB 2018 4.47 BILLION, UP 6.8 PERCENT

* JETBLUE AIRWAYS CORP - EXPECTS Q1 REVENUE PER AVAILABLE SEAT MILE (RASM) GROWTH TO RANGE BETWEEN 3.5 AND 5.5 PERCENT COMPARED TO Q1 OF 2017

* JETBLUE AIRWAYS CORP - PRELIMINARY TRAFFIC IN FEBRUARY INCREASED 6.8 PERCENT FROM FEBRUARY 2017, ON A CAPACITY INCREASE OF 6.8 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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