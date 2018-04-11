BRIEF-JetBlue Expects Q1 Capacity To Increase Below Prior Guidance

April 11 (Reuters) - JetBlue Airways Corp:
* NOW EXPECTS Q1 CAPACITY TO INCREASE APPROXIMATELY 3.3 PERCENT, BELOW PRIOR GUIDANCE RANGE OF 3.5% TO 5.5%
* FOR Q1 IN TOTAL, RASM WAS POSITIVELY IMPACTED BY APPROXIMATELY ONE POINT DUE TO LOWER COMPLETION FACTOR
* DUE TO A MORE ACTIVE WINTER THAN NORMAL, NOW EXPECTS Q1 CAPACITY TO INCREASE BELOW PRIOR GUIDANCE RANGE
* TRAFFIC IN MARCH INCREASED 7.3 PERCENT FROM MARCH 2017, ON A CAPACITY INCREASE OF 3.3 PERCENT
* FOR Q2, CONTINUES TO EXPECT A 2.5 POINT HEADWIND FROM HOLIDAY CALENDAR PLACEMENT ON RASM Source text for Eikon: Further company coverage: