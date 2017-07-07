BRIEF-Jewellery maker Pandora expands alliance with Disney to Europe, Middle East and Asia

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July 7 (Reuters) - PANDORA A/S:
* PANDORA EXPANDS STRATEGIC CORPORATE ALLIANCE WITH DISNEY TO EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA
* WITH THE EXPANSION PANDORA’S DISNEY INSPIRED JEWELLERY WILL SOON BE AVAILABLE TO CUSTOMERS IN ALMOST ALL OF PANDORA’S GLOBAL MARKETS
* THE EXTENDED ALLIANCE WILL BEGIN IN OCTOBER 2017, WITH PANDORA LAUNCHING ITS DISNEY JEWELLERY COLLECTION INSPIRED BY DISNEY CHARACTERS, INCLUDING MICKEY AND MINNIE MOUSE AND DISNEY PRINCESSES
* SAYS EXTENDED ALLIANCE WILL INITIALLY ADD AROUND 30 NEW PIECES OF JEWELLERY TO THE EXISTING ASSORTMENT SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Stine Jacobsen)