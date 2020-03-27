Healthcare
March 27, 2020 / 12:31 PM / in an hour

BRIEF-Jiangnan Group Ltd Posts FY Profit Attributable RMB368.9 Mln

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Jiangnan Group Ltd:

* FY TURNOVER INCREASED BY 7.4% TO ABOUT RMB14,524.2 MILLION

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB368.9 MILLION VERSUS RMB182.4 MILLION

* ANTICIPATED THAT COVID-19 EPIDEMIC SITUATION WOULD HAVE CERTAIN NEGATIVE IMPACTS ON PRODUCTION AND SALES OF GROUP IN Q1 OF 2020

* COVID-19 OUTBREAK HAS SO FAR CAUSED OPERATIONAL DELAYS AND INCREASED DEMAND FOR WORKING CAPITAL

* COVID-19 HAS BROUGHT ABOUT ADDITIONAL UNCERTAINTIES IN GROUP’S OPERATING ENVIRONMENT IN CHINA

* WIDESPREAD OUTBREAK OF COVID-19 MANY RESULT IN A NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S REVENUE GENERATING FROM OVERSEAS MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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