BRIEF-Jiangnan Group Ltd Posts FY Profit Attributable RMB368.9 Mln

March 27 (Reuters) - Jiangnan Group Ltd:
* FY TURNOVER INCREASED BY 7.4% TO ABOUT RMB14,524.2 MILLION
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB368.9 MILLION VERSUS RMB182.4 MILLION
* ANTICIPATED THAT COVID-19 EPIDEMIC SITUATION WOULD HAVE CERTAIN NEGATIVE IMPACTS ON PRODUCTION AND SALES OF GROUP IN Q1 OF 2020
* COVID-19 OUTBREAK HAS SO FAR CAUSED OPERATIONAL DELAYS AND INCREASED DEMAND FOR WORKING CAPITAL
* COVID-19 HAS BROUGHT ABOUT ADDITIONAL UNCERTAINTIES IN GROUP’S OPERATING ENVIRONMENT IN CHINA
* WIDESPREAD OUTBREAK OF COVID-19 MANY RESULT IN A NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S REVENUE GENERATING FROM OVERSEAS MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: