BRIEF-Jim Fitterling To Be CEO Of Materials Science Division of DowDuPont

March 12 (Reuters) - DowDuPont Inc:
* MATERIALS SCIENCE COMPANY (TO BE CALLED DOW) ANNOUNCES SENIOR LEADERSHIP SUCCESSION
* HOWARD UNGERLEIDER TO SERVE AS PRESIDENT AND CFO OF MATERIALS SCIENCE COMPANY
* JIM FITTERLING TO SERVE AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF MATERIALS SCIENCE COMPANY
* FITTERLING & UNGERLEIDER TO CONTINUE TO SERVE IN CURRENT ROLES AT DOWDUPONT UNTIL COMPLETION OF DIVISION’S INTENDED SEPARATION
* COMPLETION OF MATERIALS SCIENCE COMPANY’S INTENDED SEPARATION EXPECTED TO OCCUR BY END OF Q1 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: