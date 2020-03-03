BRIEF-Jingye Agrees Conditional Completion Of British Steel Acquisition

March 3 (Reuters) - Jingye Group:
* JINGYE AGREES CONDITIONAL COMPLETION OF BRITISH STEEL ACQUISITION
* JINGYE - HAS AGREED TO PROCEED TOWARDS COMPLETION OF ITS PURCHASE OF BRITISH STEEL FROM THE OFFICIAL RECEIVER
* JINGYE - HAS AGREED TO PROCEED TOWARDS THE COMPLETION OF ITS PURCHASE OF BRITISH STEEL FROM THE OFFICIAL RECEIVER
* JINGYE - COMPLETION OF PURCHASE OF BRITISH STEEL TO TAKE PLACE ON MARCH 9
* JINGYE - TO BUY BRITISH STEEL’S STEELWORKS AT SCUNTHORPE AND UK MILLS AT TEESSIDE BEAM MILL AND SKINNINGROVE
* JINGYE - ABOUT 100 JOBS WILL TRANSFER TO BARRETT STEEL FOLLOWING SALE OF 4 BRITISH STEEL DISTRIBUTION CENTRES
* JINGYE - TO BUY BRITISH STEEL’S SUBSIDIARY BUSINESSES FN STEEL AND TSP ENGINEERING
* JINGYE - COMPLETION OF DEAL WILL ALSO UNLOCK THE PLEDGED INVESTMENT OF £1.2BN BILLION
* JINGYE - FRENCH GOVERNMENT NOT YET MADE JUDGEMENT ON ITS PROPOSED ACQUISITION OF BRITISH STEEL FRANCE
* JINGYE - WILL CONTINUE TO WORK TO REACH POSITIVE CONCLUSION ON FUTURE OF HAYANGE PLANT IN FRANCE Further company coverage: