BRIEF-J&J CEO Says Co On Track To Have Close To A Billion Covid-19 Vaccine Doses By 2021-End - J.P.Morgan Conf

Jan 11 (Reuters) - Johnson & Johnson:
* J&J SAYS IT IS INCUMBENT ON SOCIETIES AROUND THE WORLD TO DISTRIBUTE AND ADMINISTER VACCINES TO MINIMIZE CORONAVIRUS MUTATIONS - J.P.MORGAN CONF
* J&J CEO SAYS CO ON TRACK TO HAVE CLOSE TO A BILLION COVID-19 VACCINE DOSES BY 2021-END; SAYS WORKING TO ACCELERATE MANUFACTURING EVEN MORE - J.P.MORGAN CONF
* J&J CEO SAYS CO IN FINAL STAGES OF ANALYSIS OF DATA FROM LARGE COVID-19 VACCINE TRIAL - J.P.MORGAN CONF Further company coverage:
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