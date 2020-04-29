Healthcare
April 29, 2020 / 9:49 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-J&J Says At 2020 Annual Meeting, Approved Shareholder Proposal For Report On Governance Of Opioids-Related Risks

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Johnson & Johnson:

* J&J - AT 2020 ANNUAL MEETING, APPROVED SHAREHOLDER PROPOSAL FOR A REPORT ON GOVERNANCE OF OPIOIDS-RELATED RISKS

* J&J - AT 2020 ANNUAL MEETING, SHAREHOLDERS DID NOT APPROVE SHAREHOLDER PROPOSAL FOR INDEPENDENT BOARD CHAIR

* J&J - AT 2020 ANNUAL MEETING, SHAREHOLDERS ELECTED ALL 13 DIRECTOR NOMINEES NAMED IN 2020 PROXY STATEMENT TO CO’S BOARD

* J&J - AT 2020 ANNUAL MEETING, SHAREHOLDERS APPROVED OF AMENDMENT TO RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO PERMIT REMOVAL OF DIRECTORS WITHOUT CAUSE Source text (bit.ly/3aJMGYR) Further company coverage:

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