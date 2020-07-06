Healthcare
July 6, 2020 / 3:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-J&J Says Will Make Bedaquiline Available To Stop TB Partnership’s Global Drug Facility At $340 Per Six-Month Treatment Course

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Johnson & Johnson:

* J&J - EFFECTIVE IMMEDIATELY, CO WILL MAKE BEDAQUILINE AVAILABLE TO STOP TB PARTNERSHIP’S GLOBAL DRUG FACILITY AT $340 PER SIX-MONTH TREATMENT COURSE

* J&J - THE STOP TB PARTNERSHIP EXPECTS TO RECEIVE CONFIRMED ORDERS FOR AT LEAST 125,000 PEOPLE WITH DR-TB IN 2020

* J&J - STOP TB PARTNERSHIP, CO ANNOUNCE PRICE REDUCTION FOR BEDAQUILINE FOR DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS TREATMENT IN LOW-& MIDDLE-INCOME COUNTRIES Source text: (bit.ly/2VQNarP) Further company coverage:

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